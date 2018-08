Signify : veut profiter de l'interdiction des halogènes

27/08/2018 | 15:45

Réagissant à l'interdiction des lampes halogènes en France, qui entrera en vigueur en France le 1er septembre, Signify rappelle ce lundi 'les économies d'énergie et de coûts réalisées grâce au passage aux LED', produits dans lesquels l'ancien Philips Lighting est spécialisé.



Ainsi, certaines ampoules LED disposent aujourd'hui d'une durée de vie 15 fois supérieure et consomment 80 % d'énergie en moins que des ampoules halogènes équivalentes, assure Signify. Ce qui peut représenter au moins 125 euros par an d'économies par foyer.



'L'interdiction progressive qui frappe les ampoules halogènes démontre l'engagement de la communauté européenne en faveur de la réduction de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone. Le passage vers les ampoules LED permet non seulement aux ménages de réduire leurs factures énergétiques mais, également de disposer de plus de choix dans les coloris, la qualité et le design des ampoules', commente Philippe Mineur, responsable marketing grand public.





