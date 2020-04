Signify N.V. : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 09/04/2020 | 08:30 achat En cours

Cours d'entrée : 17.17€ | Objectif : 21.39€ | Stop : 15.74€ | Potentiel : 24.58% Signify N.V. revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 21.39 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 16.87 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 16.87 EUR.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.58 fois son chiffre d'affaires.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 23.6 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fournitures de construction et installation Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIGNIFY N.V. -39.16% 2 321 ASSA ABLOY -13.20% 20 092 GEBERIT AG -24.82% 15 286 SAINT-GOBAIN -32.03% 14 667 FERGUSON PLC -26.48% 13 970 MASCO CORPORATION -17.61% 10 429 KINGSPAN GROUP -18.53% 8 997 FORTUNE BRANDS HOME & SECUR.. -27.62% 6 607 BEIJING NEW BUILDING MATERI.. 4.35% 6 289 OPPEIN HOME GROUP INC. 1.24% 5 980 TOTO LTD. -1.63% 5 647

Données financières (EUR) CA 2020 6 743 M EBIT 2020 504 M Résultat net 2020 191 M Dette 2020 1 780 M Rendement 2020 6,97% PER 2020 16,6x PER 2021 7,64x VE / CA2020 0,58x VE / CA2021 0,49x Capitalisation 2 117 M Prochain événement sur SIGNIFY N.V. 24/04/20 Q1 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 24,67 € Dernier Cours de Cloture 16,81 € Ecart / Objectif Haut 90,4% Ecart / Objectif Moyen 46,8% Ecart / Objectif Bas 16,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Éric Rondolat Chief Executive Officer Arthur P. M. van der Poel Chairman-Supervisory Board René van Schooten Chief Financial Officer Rita S. Lane Member-Supervisory Board Jill Lee Member-Supervisory Board