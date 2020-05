Signify : départ de la présidente du comité d'audit

19/05/2020 | 15:38

Signify, l'ancienne activité de solutions éclairage de Philips, annonce que Jill Lee a décidé de démissionner du conseil de surveillance le 31 juillet prochain, conseil dont elle est membre depuis mai 2017 et présidente du comité d'audit depuis avril 2018.



'Jill Lee a pris cette décision à la lumière de ses activités actuelle comme directrice financière de Sulzer et sa nomination annoncée comme administratrice indépendante au conseil d'administration de Schneider Electric', précise le groupe néerlandais.



