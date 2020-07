Signify : hausse des bénéfices au 2ème trimestre

24/07/2020 | 10:28

Signify a déclaré que son bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre avait augmenté de 14% par rapport à il y a un an, la société ayant réduit ses dépenses dans un contexte de baisse des ventes.



L'EBITA trimestriel du fabricant d'éclairage néerlandais anciennement Philips Lighting était de 119 millions d'euros au cours des trois mois clos le 30 juin, contre 104 millions d'euros un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires comparable a chuté de 22% au deuxième trimestre à 1,46 milliard d'euros mais les résultats ont démontré une 'résilience' dans un environnement de marché difficile, a indiqué le groupe.



Hors effets et variations de change, les coûts indirects ajustés baissent de 86 millions d'euros, soit 19%.



