Correction: SII : Chiffre d'affaires 9 mois de l'exercice 2019/2020 : +8,9%

Paris, le 11 février 2020 – 18 heures







Chiffre d’affaires 9 mois de l’exercice 2019/2020 : +8,9%

Croissance en France : +4,3%

Croissance à l’International : +14,2%

Confirmation des objectifs

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2019/2020.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Après un premier semestre dynamique, le groupe SII poursuit sa croissance en réalisant un chiffre d’affaires neuf mois de 499,46 M€. Le groupe SII a de nouveau réalisé une bonne performance globale au cours de ce troisième trimestre. L’activité est portée par l’International illustrant la stratégie de diversification géographique du groupe. Le groupe SII continue de croître à un rythme en phase avec son plan de développement. Dans ce contexte, nous sommes confiants dans l’atteinte des objectifs annuels annoncés. »





En M€

Au 31 décembre 2018/2019 2019/2020 Variation Variation

organique* Chiffre d’affaires 1er trimestre 147,61 162,57 + 10,1% + 10,4% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 148,04 163,33 + 10,3% + 10,5% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 163,16 173,56 + 6,3% + 6,4% Chiffre d’affaires 9 mois 458,81 499,46 + 8,9% + 9,0% dont France 247,82 258,43 + 4,3% + 4,3% dont International 210,99 241,03 + 14,2% + 14,5%





* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2018-2019 appliqués au chiffre d’affaires 2019-2020)

Toujours porté par le dynamisme de ses équipes et la confiance de ses clients, le groupe SII réalise sur les neuf premiers mois un chiffre d’affaires de 499,46 M€, en hausse de 8,9%. Le développement se poursuit tant en France qu’à l’International avec une progression du chiffre d’affaires de 4,3% et 14,2%. Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires atteint 173,56 M€, en progression de 6,3% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent.





Développement soutenu de l’activité sur 9 mois

En France, le groupe SII réalise un chiffre d’affaires de 258,43 M€ sur les neuf premiers mois, en progression de 4,3%. Au cours du dernier trimestre, l’activité a généré un chiffre d’affaires de 89,23 M€ (-0,7% par rapport au T3 2018/2019). L’environnement sectoriel en France combiné à un jour de facturation en moins sur la période, par rapport à la même période de l’exercice précédent, ont impacté ponctuellement l’activité sans remettre en cause les perspectives globales du groupe.

A l’International, la croissance se poursuit également avec un chiffre d’affaires qui atteint 241,03 M€, en progression de 14,2% sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019/2020. Sur le trimestre, l’activité progresse de +14,8% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice 2018/2019 avec un chiffre d’affaires de 84,32 M€. Cette nouvelle performance résulte de la forte activité dans les pays suivants : Pologne (+24,4%), Roumanie (+30,6%), Chili (+35,0%), Canada (+39,9%), Maroc (+19,7%) et Colombie (+14,7%). La situation se stabilise en Allemagne sur ce trimestre (+1%) et ressort en décroissance en Espagne (-4,8%), au Pays-Bas (-7,5%), en République Tchèque (-13,9%) et en Belgique (-19,5%).

Perspectives 2019/2020

Compte tenu des performances réalisées au cours des neuf premiers mois, le groupe SII précise ses objectifs pour l’exercice 2019/2020 :

Un chiffre d’affaires compris entre 685 et 695 M€, soit 8,5% à 10% de croissance organique ;

Une progression du résultat opérationnel au même rythme.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2019/2020, le mardi 12 mai 2020 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - ( : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - ( : 01.53.48.80.57

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 631,4 M€ au titre de l’exercice 2018/2019, clos au 31 mars, en croissance de 12,6 % (dont 13,1% en organique) et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre





En M€



T1 2019/2020 T2 2019/2020 T3 2019/2020 9 mois 2019/2020 France 85,52 83,68 89,23 258,44 Variation

dont organique* +7,0%

+7,0% +7,3%

+7,3% -0,7%

-0,7% +4,3%

+4,3% International 77,05 79,66 84,32 241,03 Variation

dont organique* +13,9%

+14,4% +13,7%

+14,1% +14,8%

+15,1% +14,2%

+14,5% Total groupe SII 162,57 163,34 173,56 499,85 Variation

dont organique* +10,1%

+10,4% +10,3%

+10,5% +6,3%

+6,4% +8,9%

+9,0%





* : hors croissances externes et effets de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au chiffre

d’affaires de l’exercice en cours)





