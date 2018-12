Exercice 2018-2019 : le groupe SII recrute 1500 nouveaux collaborateurs en France

Fort de sa croissance sur l'année 2017-2018, le groupe SII recrute, pour son nouvel exercice 2018-2019, 1500 nouveaux collaborateurs en CDI (95%) sur l'ensemble du territoire national. Afin d'être en phase avec son plan de développement, la société est à la recherche de nouveaux talents pour enrichir ses équipes sur l'ensemble de ses métiers (ingénieurs, experts, chefs de projet, architectes, commerciaux, etc.) et propose des opportunités de carrières variées.

Une forte croissance depuis plusieurs années

Le groupe SII, société de conseil en technologies, est organisé autour de Directions Régionales. Cette décentralisation au plus proche de ses clients amène la société à recruter aussi bien en Ile-De-France que partout en région.

En forte croissance, la société a pour objectif de recruter plus de 1500 collaborateurs sur son nouvel exercice 2018-2019 en France :

- Plus de 650 en région parisienne, ainsi qu'à Bourges et Rouen,

- 230 sur l'Ouest entre Rennes Nantes, Brest, Lannion, Caen, Le Mans et Niort,

- 250 sur le Sud-Ouest entre Toulouse et Bordeaux,

- Plus de 200 sur le Sud-Est entre Lyon, Aix en Provence, Sophia Antipolis, Grenoble, Montpellier, Toulon, Valence,

- 120 dans le Nord-Est entre la métropole Lilloise et le Grand-Est.

Les postes recherchés sont très variés : Développeurs Web ou Objet, Ingénieurs logiciels embarqués, Ingénieurs Systèmes, Consultants Aéronautique, Ingénieurs Réseaux et Experts Cybersécurité, Ingénieurs Big Data, Ingénieurs Electronique, Chefs de Projet, Scrum Master, Architectes, Directeurs de Projets, Managers Commerciaux, RH, etc.

« Nous prévoyons de recruter aussi bien des profils débutants qu'expérimentés, principalement des formations ingénieurs ou universitaires (Bac+5) pour travailler sur des technologies et expertises très diversifiées : Java EE, Javascript, C#, .Net, C++, PHP, C embarqué, Ingénierie système, DevOps, Cyber Sécurité, Business Analyst, Data, IA, Expertise aéronautique, etc. Nous recrutons à 95% en CDI, quelques CDD exceptionnels et une centaine de stagiaires de fin d'études ainsi que des alternants, toujours dans une optique de pré-embauche, » commente Maud Lorant, Directrice du recrutement chez SII.

Une expérience candidat innovante

Le groupe SII est conscient des tensions actuelles sur le recrutement dans le numérique et la nécessité d'innover. Sans CV ni lettre de motivation, la société de conseil numérique invite les candidats à postuler en un seul clic, en utilisant seulement leur profil LinkedIn. Ceci permettant d'accélérer l'acte de candidature.

« Nous avons souhaité évaluer le parcours des candidats et avoir leur retour d'expérience. Le bilan fut très positif puisque l'ensemble de notre processus de recrutement a été labellisé Happy Candidates : 76% des candidats nous ont recommandé. De plus, notre première source de recrutement est la cooptation : elle représente aujourd'hui 1/3 de nos entrées. C'est un bon baromètre social, le signe de collaborateurs satisfaits et engagés, » précise Maud Lorant, Directrice du recrutement chez SII.

Le bien-être des salariés et des nouvelles recrues au cœur des préoccupations du groupe

SII veille tout particulièrement au bien-être de ses collaborateurs en proposant des conditions de travail très attractives : l'accès à de nombreuses formations et communautés techniques, des locaux aérés et colorés, des espaces de discussion formels et informels, l'organisation de petits déjeuners hebdomadaires, la possibilité de faire du sport, un équilibre vie professionnelle / vie personnelle avec la possibilité de faire du télétravail, la mise en place de crèches.

« Nous avons fait notre entrée au palmarès Great Place To Work® 2018 dans la catégorie 500 à 5000 salariés. Une récompense qui illustre notre forte culture d'entreprise et un management reposant sur la responsabilisation, la transparence, la confiance et la convivialité. L'intelligence collective est régulièrement mobilisée afin d'améliorer le bien-être de tous. SII donne la parole à ses employés et fournit des moyens pour améliorer la qualité de vie de ses équipes. » ajouteMaud Lorant, Directrice du recrutement chez SII.

A propos du Groupe SII

Le Groupe SII est une société de conseil en technologies implantée dans 18 pays au travers de 80 implantations.

8000 #Fungenieurs interviennent quotidiennement sur les problématiques de transformation numérique des grands-comptes.

Labellisé Great Place To Work en 2018, SII mène de nombreuses actions liées à la qualité de vie au travail et développe une politique incitative en faveur de la diversité. Le Groupe est également partenaire du réseau « Elles Bougent ». C'est une entreprise handi-accueillante.

