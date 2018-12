SII : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SII a enregistré au premier semestre un résultat net de 13,65 millions d'euros, en hausse de 25,6% à 13,65 millions d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 19,7% à 20,35 millions d'euros. Cette performance du groupe de Conseil en technologies et de Services numériques est portée par la forte amélioration de la rentabilité à l’international. La marge opérationnelle a progressé de 2 points et atteint 8,6%, et ce malgré de nouvelles provisions de créances en Espagne.En France, la marge opérationnelle a connu une légère baisse (- 0,9 points) sous l'effet de l'augmentation des charges de structure déployées pour préparer et accompagner la croissance future.Le chiffre d'affaires en progression de 14,1% s'est établi ainsi à 295,65 millions d'euros.Compte tenu de la performance du premier semestre, SII a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2018/2019 d'un chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 millions d'euros, soit une croissance organique comprise entre 11,5% et 14,0%, et d'une hausse de la marge opérationnelle.Dans un contexte de forte expansion à l'international, le groupe SII annonce l'ouverture prochaine d'une nouvelle filiale en Europe complétant l'offre proposée par les 18 pays SII déjà présents dans le monde. SII Suède offrira ainsi un accès à la zone scandinave pour le groupe SII tout en bénéficiant du savoir-faire et des compétences de SII Pologne qui pilotera le projet.