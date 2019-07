SII : Atlantique dévoile ses nouveaux locaux

Fort de ses 250 consultants et de 20 ans d'expertise en Loire-Atlantique, SII Atlantique se rapproche de ses clients nantais en intégrant cet été ses nouveaux locaux créatifs favorisant la qualité de vie au travail, sur l'Ile de Nantes.

La volonté de se rapprocher de ses clients

Cet emménagement au cœur du Quartier de la Création à Nantes illustre l'envie de SII Atlantique de se plonger au cœur de l'écosystème économique nantais. Ceci permet, en effet, de se connecter au centre de la ville pour offrir de nombreuses possibilités aux salariés en termes de transports, d'offre culturelle, de restauration ; mais aussi de permettre un rapprochement et un partage fort entre ses équipes et ses clients.

D'autre part, le quartier de la création correspond parfaitement à l'ADN de l'agence : 'C'est un quartier qui nous ressemble, avec l'esprit d'innovation chevillé au corps' explique Charles Mauclair, Directeur de l'Agence SII Atlantique.

Ces nouveaux locaux permettent de vivre l'expérience offerte par iLink en tant que zone d'expérimentation : un espace qui éprouve la ville de demain avec une cohabitation spécifique entre résidents, entreprises, associations et commerces.

Le bien-être au travail

Depuis sa création, l'agence porte une attention toute particulière au bien-être de ses salariés. Ceci se traduit par des locaux reflétant les valeurs de l'entreprise : créativité, transparence, initiative et agilité. Et cela se ressent dans l'agencement et la singularité des bureaux : des espaces ouverts, transformables, stimulants, des zones de travail et d'autres de loisirs et de repos (salle de jeux, de sport, de sieste, amphithéâtre …). Ils portent les valeurs des équipes SII.

L'objectif était de fournir aux consultants un cadre de travail motivant et épanouissant. Cela se traduit par des formations, des missions intéressantes, des trajectoires d'évolution et un cadre de travail stimulant et agréable.

Une agence en pleine expansion qui prévoit 100 nouveaux recrutements en 2020.

Afin de répondre aux besoins de ses clients, SII Atlantique aura recruté 80 de consultants d'ici fin 2019 et prévoit d'étoffer encore davantage ses équipes en recrutant 100 nouveaux profils en 2020.