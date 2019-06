SII : COMPTES ANNUELS 2018/2019

Paris, le 11 juin 2019 – 18 heures

Comptes annuels 2018/2019 :

Résultat opérationnel d’activité : + 20,6%

Résultat net : + 18,5%

Nouvelle organisation pour accompagner les ambitions du groupe

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats annuels 2018/2019, arrêtés par le Directoire le 05 juin 2019 et en cours d’audit.

Eric MATTEUCCI, Président du Directoire, commente : « Le groupe SII a réalisé de bonnes performances aussi bien en France qu’à l’international. L’exercice 2018/2019 a été marqué par une croissance organique dépassant les 13% accompagnée d’une amélioration de la marge opérationnelle. Cette réussite est le fruit de l’engagement des équipes depuis maintenant 40 ans. Cette année est en effet l’occasion de célébrer la création de SII ainsi que l’anniversaire de sa cotation en bourse réalisée en 1999. Dans la lignée de son historique de croissance, SII compte poursuivre son ascension. Une nouvelle organisation en ligne avec les ambitions futures a été mise en place en début d’année, et sera pleinement opérationnelle dès le mois de septembre. Ainsi structuré, et fort de ses solides fondamentaux, le groupe SII ambitionne pour l’exercice à venir une croissance organique de même ampleur pour son chiffre d’affaires et pour son résultat opérationnel, située entre 7% et 11%. »

En M€

clos au 31 mars 2019

en cours d’audit 2017/2018 2018/2019 Variation Chiffre d’affaires 560,90 631,38 + 12,6% Résultat opérationnel d’activité 39,88 48,10 + 20,6% Marge opérationnelle d’activité (% CA) 7,11% 7,62% + 0,51 pt Résultat opérationnel 37,99 46,40 + 22,1% Marge opérationnelle (% CA) 6,77% 7,35% + 0,58 pt Résultat net consolidé 25,82 30,60 + 18,5% Résultat net part du Groupe 25,81 30,69 + 18,9% Effectif moyen 7 150 7 921 + 771 Effectif fin de période 7 552 8 213 + 661

Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 mars 2019 s’établit à 631,4 M€, en croissance de 12,6% par rapport à l’exercice précédent. La croissance organique ressort à 13,1%, nettement supérieure au marché de référence.

Une politique de recrutement active

La croissance du groupe SII s’accompagne d’un rythme de recrutement élevé sur l’exercice 2018/2019. Au 31 mars 2019, le groupe SII totalise 8 213 collaborateurs, contre 7 552 en fin d’exercice précédent. La part des effectifs en France s’accélère également totalisant près de 4 000 salariés, soit une augmentation de 8,5% par rapport à l’exercice précédent. Capitalisant sur ses 22 implantations de proximité, le groupe SII dispose d’un fort maillage régional en France avec 63,7% de ses effectifs France localisés hors de l’Ile-de-France. Le TACE (taux d’activité congés exclus) moyen de SII France est resté bien orienté avec un taux de 91,1% sur l’exercice.

Progression des résultats sur l’exercice

Porté par le taux d’activité toujours élevé en France comme à l’International et la poursuite des mesures d’amélioration de sa rentabilité, le groupe SII affiche, comme annoncé, des indicateurs de résultats en croissance :

Résultat opérationnel d’activité : + 20,6%

Résultat opérationnel : + 22,1% (marge opérationnelle à 7,35% soit une hausse de 0,58 point)

Résultat net part du Groupe : + 18,9%

Fort de ces performances de l’exercice, SII dégage un résultat net de 30,6 M€, en hausse de 18,5 % à fin mars 2019.

Sur la base d’un niveau de cashflow* en hausse sur l’exercice 2018/2019 (+22,1%, à 54,2 M€) porté par la croissance de l’activité, la trésorerie nette ressort à 32,8 M€ en fin d’exercice comparée à 7,3 M€** à fin mars 2018. Les capitaux propres s’établissent à 162 M€.

Proposition de dividende de 0,20 € par action

Conformément à sa politique de distribution de dividendes, SII proposera lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 19 septembre 2019, le versement d’un dividende d’un montant de 0,20 € par action.

* Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt.

** Trésorerie nette impactée par la norme IFRS9, post publication des résultats n-1 du 05 juin 2018.





Une nouvelle organisation de croissance en ligne avec les ambitions de développement

Afin de poursuivre et d’amplifier le développement du groupe, une nouvelle organisation a été mise en place en début d’année. Cette organisation permettra de développer davantage de synergies et de favoriser une meilleure coordination des équipes sur les projets transverses, ce qui sera vecteur d’efficience commerciale et d’optimisation de création de valeur pour les clients du groupe.

Cette nouvelle organisation, pleinement opérationnelle dès le mois de septembre, se concrétise par la création d’un Comité exécutif resserré, composé des membres du Directoire et des représentants de directions opérationnelles remaniées ou nouvellement créées : Direction des régions (périmètre France), Direction internationale et Direction du développement. Cette nouvelle organisation fournit aux entités du groupe des supports et moyens complémentaires pour continuer à délivrer un haut niveau de performance commerciale et opérationnelle en capitalisant sur l’ensemble des savoir-faire du groupe.

Perspectives : poursuite de la dynamique de croissance rentable

Au regard de la dynamique du secteur et des prévisions 2019 favorables publiées par les représentants du secteur numérique, le groupe SII est confiant sur sa dynamique de croissance. Dans ce contexte, et fort de la nouvelle organisation mise en place, le groupe SII ambitionne pour l’exercice à venir une croissance organique de même ampleur pour son chiffre d’affaires et pour son résultat opérationnel, située entre 7% et 11% (chiffre d’affaires compris entre 675 et 700 M€).

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires 1er trimestre de l’exercice 2019/2020, le mardi 13 août 2019 après bourse

Contacts :

SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22

Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 631,4 M€ au titre de l’exercice 2018/2019, clos au 31 mars, en croissance de 12,6% (13,1% en organique) et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

