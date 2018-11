SII : Chiffre d'affaires du premier semestre 2018/2019 : +14,1%

Paris, le 13 novembre 2018

Chiffre d'affaires du premier semestre 2018/2019 : +14,1%

Croissance en France : +9,1%

Croissance à l'International : +20,3%

Confirmation des objectifs

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2018/2019.

Eric MATTEUCCI, Président du directoire, commente : « Le groupe SII a réalisé un premier semestre 2018/2019 solide grâce à une belle croissance organique. Cette croissance est portée par une forte progression de nos activités sur nos principaux marchés, par l'engagement de nos collaborateurs et s'inscrit parfaitement dans la trajectoire vers notre objectif de chiffre d'affaires, attendu entre 625 et 640 M€ sur l'ensemble de l'exercice. »

En M€

1er semestre (clos au 30/09) 2017/2018 2018/2019 Variation Variation

organique* Chiffre d'affaires 1er trimestre 129,54 147,61 + 13,9% + 14,3% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 129,66 148,04 + 14,2% + 14,6% Chiffre d'affaires semestriel 259,20 295,65 + 14,1% + 14,4% dont France 144,79 157,98 + 9,1% + 9,1% dont International 114,41 137,67 + 20,3% + 21,2%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2017-2018 appliqués au chiffre d'affaires 2018-2019)

Le groupe SII réalise au 1er semestre de l'exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires de 295,65 M€, en croissance de 14,1% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. La dynamique est solide en France comme à l'International.

L'activité du 2ème trimestre (juillet à septembre), qui a bénéficié d'une demande toujours aussi soutenue et d'un jour calendaire supplémentaire, est en progression de 14,2% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent.

Poursuite de la croissance en France et à l'International

En France, le groupe SII réalise un chiffre d'affaires semestriel de 157,98 M€ en progression de 9,1% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. La progression de ces deux premiers trimestres est portée par la bonne dynamique des marchés principaux (Aéronautique et Défense, Banques-Assurances-Mutuelles), tout comme celle des marchés de diversification (Energie, Transports, Automobile, Commerce et Distribution).

À l'International, le groupe SII poursuit sa dynamique de développement comme en témoigne la croissance soutenue sur le semestre de 20,3% affichant ainsi un chiffre d'affaires de 137,67 M€. L'activité progresse de 21,2% en croissance organique sur le semestre par rapport au même semestre de l'exercice précédent. Cette performance résulte de la bonne activité des filiales notamment en Pologne (+36%), principal contributeur au revenu à l'International, au Canada (+97%), en Colombie (+48%), au Maroc (+11%), en Allemagne (+7%), en Espagne (+7%), et au Chili (+6%). L'activité est stable en Roumanie et au Pays-Bas et en décroissance en République Tchèque (-4%), en Belgique (-6%) et en Suisse (-37%).

Perspectives 2018/2019

Compte tenu de la croissance enregistrée au cours du premier semestre, le groupe SII confirme son objectif de chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 M€ pour l'exercice 2018/2019, accompagné d'une hausse de sa marge opérationnelle.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels 2018/2019, le mardi 11 décembre 2018 après bourse

Compartiment B d'Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S'appuyant sur des équipes d'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l'activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la réactivité et la souplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 560,9 M€ au titre de l'exercice 2017/2018, clos au 31 mars, en croissance de 27,8 % (dont 15,6% en organique) et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

ANNEXE : Chiffre d'affaires par trimestre

En M€



T1 2018/2019 T2 2018/2019 S1 2018/2019 France 79,96 77,64 157,98 Variation

dont organique* +8,7%

+8,7% +9,5%

+9,5% +9,1%

+9,1% International 67,65 69,43 137,67 Variation

dont organique* +20,8%

+21,7% +19,9%

+20,7% +20,3%

+21,1% Total groupe SII 147,61 148,04 295,65 Variation

dont organique* +13,9%

+14,3% +14,2%

+14,6% +14,1%

+14,4%

* : hors croissances externes et effets de change de l'exercice (taux de change de l'exercice précédent appliqués au chiffre

d'affaires de l'exercice en cours)

