SII : Communiqué de mise à disposition du document de référence 2017 / 2018

Paris, le 03 août 2018

SII

société anonyme au capital de 40 000 000 €

siège social : 87 quai Panhard & Levassor - 75013 PARIS

R.C.S Paris : 315 000 943

Communiqué de mise à disposition

du document de référence 2017 / 2018

Le groupe SII annonce que son document de référence 2017 / 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et enregistré sous le numéro D.18-0706, le 27 juillet 2018.

Ce document est disponible sur le site internet de la société à l'adresse http://www.groupe-sii.com, dans la rubrique « Investisseurs - Informations réglementées » et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à la disposition au siège social de la société au 87 quai Panhard & Levassor - 75013 PARIS.

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :

le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;

le montant des honoraires des commissaires aux comptes ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ;

le rapport financier annuel 2017 / 2018 (exercice clos le 31 mars 2018) ;

le document d'information annuel.

Contacts :

SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22

Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57

Compartiment B d'Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S'appuyant sur des équipes d'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l'activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la réactivité et la souplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 560,9 M€ au titre de l'exercice 2017/2018, clos au 31 mars, en croissance de 27,8 % (dont 15,6% en organique) et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

