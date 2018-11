SII : Handitech Trophy, découvrez la remise de prix

Hier soir se déroulait la remise de prix de l'Handitech Trophy.

En tant que partenaire, le Groupe SII était présent à cette cérémonie, l'occasion de découvrir de nombreux projets innovants dont l'ambition est d'apporter une solution de compensation à de nombreuses situations de handicap ou de dépendance.

La genèse de ces projets techniques, parfois très personnelle, montre la capacité de l'humain à se dépasser.

160 projets déposés, 19 sélectionnés, 7 prix décernés

Au programme hier soir, des applications pour améliorer la mobilité, une montre connectée pour accompagner l'autonomie, des exosquelettes,... Autant d'innovations qui sauront trouver leur place dans le futurs.

A noter : l'intervention de la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées : Sophie Cluzel

Venez découvrir les innovations primées et toutes les autres : https://www.lahanditech.fr/files/HTT18_FINALISTES.pdf

Les prix :

Catégorie Health : Watchelp application a la particularité de favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux via une montre connectée. L'application WatcHelp permet de programmer une série de tâches à effectuer en les détaillant étape par étape. Les consignes arrivent sous forme d'images, de texte ou de pictogrammes sur la montre connectée qui vibre pour alerter l'utilisateur

Catégorie Mobility : Streetco premier GPS piéton adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite

Catégorie Employement : Avencod propose aux entreprises des services de développement informatique et de tests fonctionnels d'applications informatiques basés sur les talents des autistes à haut potentiel et/ou porteur du syndrome d'Asperger, et des compétences de collaborateurs en situation de Handicap

Catégorie IA Digital : Elioz Connect rend accessible la relation client aux 6 millions de personnes sourdes et malentendantes en France

Catégorie Robotics : Wandercraft. Son métier est de redonner la marche aux personnes en fauteuil roulant. « Nous développons le premier exo à la marche quasi-naturelle, pour les centres de rééducation afin d'optimiser la rééducation des personnes atteintes de paraplégie. L'exo met en œuvre des algorithmes de robotique dynamiques de pointe, avec 12 degrés de liberté pour fournir une démarche auto-équilibrée dans le but d'avoir des thérapies plus efficaces grâce à une verticalisation dynamique et ainsi redonner de l'autonomie au patient dans sa vie quotidienne. »

Catégorie Student : Wyes : when your eyes speak est une technologie oculaire permettant aux personnes paralysées et dans l'incapacité de s'exprimer de retrouver la communication. Le dispositif allie une paire de lunettes munies de capteurs infrarouges détectant les clignements volontaires, à une interface de communication enrichie d'une intelligence artificielle. Wyes se dote d'un caractère universel en s'adaptant à toutes les pathologies paralysantes empêchant la communication (cas de la Maladie de Charcot, de la Maladie de Parkinson, de Locked-In Syndrome mais aussi de tétraplégie, d'IMC…)

Nos 2 coups de cœur :

Dessintey est une startup Medtech qui développe des technologies de rééducation intensive pour accélérer le retour à l'autonomie des patients. Le premier dispositif est un générateur d'illusions visuelles basé sur la thérapie miroir, qui stimule la plasticité cérébrale : c'est une technologie unique dédiée à la rééducation de la commande centrale du mouvement

et WYES.