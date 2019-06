SII : Le groupe SII annonce la création d'une Direction du Développement

Depuis maintenant 40 ans, le groupe SII a su évoluer pour devenir un partenaire technologique clé des grandes entreprises. Fort de 9 agences en France et d'une présence internationale dans 19 pays, le groupe réalise au titre de l'exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires annuel de 631,4 M€, en hausse de 12,6 %. À l'occasion de son anniversaire, le groupe SII annonce la création d'une Direction du Développement dirigée par Gérard Lary, Directeur Business Développement. Adossée à l'organisation en régions du Groupe, cette entité est conçue pour favoriser l'accélération du développement de la société en France et à l'international. Retour sur cette nouvelle organisation ainsi que sur les facteurs décisifs de la croissance du Groupe SII.

La création d'une Direction du Développement pour plus de compétitivité

Cette nouvelle Direction a été créée début 2019, dans le but d'amplifier l'impact du groupe SII auprès de ses clients ou secteurs stratégiques et de lui offrir une plus grande efficacité dans le gain d'appels d'offres et de grands projets.

Cette direction est composée de trois entités complémentaires.

Une cellule Marchés, dont les trois Key Account Managers soutiendront la stratégie commerciale du Groupe. Dédiée aux clients Airbus, Thales, Orange et aux clients du secteur Banque et Assurance, cette cellule confirme l'importance des secteurs clés que sont l'Aéronautique et la Défense, les Télécommunications, les Banques et les Assurances.

Une cellule Solutions, matérialisera les Offres et Solutions ou maîtrises technologiques et les innovations développées au sein du Groupe.

Enfin, la cellule Bid/Delivery permettra de fournir support et méthodologie professionnels et industrialisés pour être plus performant dans le gain d'appels d'offres et la réalisation des projets complexes.

« Avec cette nouvelle Direction du Développement, nous entendons coordonner et piloter un ensemble d'expertises essentielles en un point unique pour accroître notre compétitivité. Nos valeurs reposent sur plusieurs éléments clés, dont la proximité et la forte culture d'ingénieur. Nos ambitions sont de capitaliser sur notre expertise sectorielle aussi bien que nos savoir-faire technologiques acquis sur le terrain auprès de nos clients, » explique Gérard Lary, Directeur Business Développement du Groupe SII.

Un encrage local pour une plus forte proximité clients

Depuis sa création, le groupe SII a porté une attention particulière à la proximité clients et a développé une présence régionale forte. Composée aujourd'hui de 9 agences locales, cette organisation décentralisée est source de transparence et d'efficacité. Les agences SII sont réparties en 3 zones géographiques : Ile-de-France, Grand Ouest et Grand Est, regroupant les agences d'Ile-de-France, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix, Sophia, Rennes, Nantes et Toulouse. Ce maillage territorial permet au Groupe de répondre au mieux aux besoins de ses clients et de délivrer une offre sur-mesure.

40 ans d'innovation, des valeurs fortes et un souci de l'excellence constant

Créé en 1979 par Bernard Huvé, le groupe SII a su se développer autour d'une culture d'entreprise portée par des valeurs fortes : engagement, transparence, confiance, qualité et professionnalisme.

Cette constance a permis au Groupe de pérenniser sa croissance et de disposer d'un capital clients et humain qui contribue à porter le développement de la société en France et à l'international.

À propos de SII

Le Groupe SII est une société de conseil en technologies implantée dans 19 pays au travers de 80 implantations.

Près de 9000 collaborateurs interviennent quotidiennement sur les problématiques de transformation numérique des grands-comptes.

Labellisé Great Place To Work en 2018 et 2019, SII mène de nombreuses actions liées à la qualité de vie au travail et développe une politique active en faveur de la diversité.

