SII : Le métier de Lead Dev by SII

En immersion au sein du métier de Lead Dev



Qui est-il au sein d'une équipe ? Comment travaille-il et quelles compétences détient-il ? Quel est son rôle ?

Pour trouver réponses à ces questions, rencontrons Paul, Lead Dev au sein de notre agence de Nantes et collaborateur depuis 9 ans chez SII. Il nous raconte son quotidien au sein d'une équipe passionnée et une agence ultra dynamique. Afin de vous faire découvrir différents métiers chez SII, la vidéo selfie de Paul est la première d'une série. So let's keep in touch :)