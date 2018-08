SII : Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Mixte du 20 septembre 2018.

Paris, le 31 août 2018

SII

société anonyme au capital de 40 000 000 euros

siège social : 87 quai Panhard & Levassor - 75013 PARIS

R.C.S Paris : 315 000 943

Modalité de mise à disposition des documents préparatoires

à l'Assemblée Générale Mixte du 20 septembre 2018.

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte du 20 septembre 2018, qui se déroulera à 17h00 au « Club Confair » - 54 rue Lafitte - 75009 Paris.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions proposées a été publié au BALO du 13 août 2018. L'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 03 septembre 2018.

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale énoncés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société à l'adresse http://www.groupe-sii.com, dans la rubrique « Investisseurs - Informations réglementées » au plus tard le vingt et unième jour précédent l'assemblée.

Les documents seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation à l'assemblée.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour précédent l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de la société.

-

Compartiment B d'Euronext Paris

Contacts :

SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22

Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57

-

