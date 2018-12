SII : (RENCONTRE]… avec Jérémy, diplômé Télécom Lille et consultant chez SII Lille

Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Après 2 ans de prépa scientifique, j'ai intégré Télécom Lille (maintenant IMT Lille-Douai) et j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique et réseaux. Je travaille actuellement chez SII Lille en tant que consultant. Ma mission se déroule chez Thales à Lambersart et a pour but de concevoir et de développer des solutions IT pour le domaine de la défense.

Sur quel projet travailles-tu actuellement ?

Mon projet consiste à proposer à des clients agissant sur des théâtres d'opérations, un cloud de défense sécurisé qui permettra de mettre en contact tous les acteurs concernés.

Ma mission se concentre essentiellement sur la mise en œuvre d'un caisson autonome supportant une solution d'infrastructure système en vue d'un déploiement terrain.

Il répondra aux normes de sécurité en vigueur dans la mission.

Quel a été votre plus gros challenge sur ce projet ?

Le fait que le système soit déployé en automatique constitue un réel challenge. En effet, il faut être capable de comprendre la multitude des technologies en présence, de les automatiser et d'orchestrer le tout pour avoir un ensemble homogène. Le principal défi a été d'appréhender tous les sous-systèmes et de développer les scripts d'automatisation pour chacun de ces sous-systèmes. De plus, le système étant installé sur place, et sans intervention d'expert technique, des choix techniques ont dû être faits pour simplifier au maximum le déploiement de la solution. Toute la complexité de l'installation des différents systèmes a été masquée pour rendre la solution la plus ergonomique et simple pour l'utilisateur.

Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce projet ou sur ton poste ?

Pour mener à bien un tel projet, il faut évidemment savoir travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il faut aussi une volonté d'apprendre et de se former sur toutes les technologies rencontrées.

Mais le plus important, je pense, est un engagement personnel fort. En effet, si l'envie de faire avancer le projet n'est pas présente, la réussite de celui-ci est fortement compromise. L'engagement dans le projet est aussi nécessaire pour surmonter toutes les difficultés techniques.

Quel a été ton chemin de carrière chez SII ?



Je suis arrivé chez SII en janvier 2016 pour mon stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois. J'ai directement commencé ma mission chez Thales par le développement d'un outil d'aide à la conception d'infrastructure système. L'intégration chez SII s'est très bien passée grâce à l'ambiance générale dans les locaux et lors des réunions d'équipes diverses (réunions d'agences, Speak'Up (ex. dej'Tech), ...). Il en a été de même pour mon intégration chez Thales.

SII m'a accompagné tout au long du projet en me proposant des formations adaptées aux différentes technologies utilisées.

Un #fungenieur est avant tout quelqu'un en accord avec la philosophie de SII, c'est à dire quelqu'un qui travaille main dans la main avec le client pour la réussite de ses projets au quotidien et qui entretient également un lien amical et d'entraide avec l'ensemble de ses collègues. Il est aussi passionné par les domaines de l'innovation et du numérique.