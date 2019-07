SII : Rapport financier annuel 2018/2019

répondre aux exigences de plus en plus fortes de nos clients,

périmètre constant, nous avons prévu de réaliser un chiffre d'affaires sur l'ensemble du groupe SII compris entre 675 M€ et 700 M€, ce qui représenterait une croissance organique entre 7% et 11%. Nous avons également annoncé une croissance du résultat opérationnel au même rythme.

De quelle transformation parlez­vous ?

Nous avons fait le constat avec nos équipes que le modèle du groupe SII devait être amélioré avec une nouvelle organisation offrant plus de services et plus de valeurs pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires.

Nous allons renforcer le « top management » du Groupe et y adjoindre une nouvelle direction du développement. Ceci afin de répondre à la fois aux enjeux sectoriels et à notre volonté de poursuivre notre rythme de croissance.

Les enjeux sectoriels nous imposent une capacité d'engagement toujours plus forte et notre volonté de croissance nous obligent à sécuriser et optimiser le mode de fonctionnement du Groupe.

Au cours des vingt dernières années, nous avons multiplié par vingt notre activité sur la base d'un modèle qui a su y faire face. Il y a douze ans, la direction générale du groupe a été transformée. Il nous est apparu opportun de faire un nouveau pas pour la suite de cette formidable aventure.

Ce changement va au­delà de forces complémentaires. C'est une volonté de créer le futur du groupe SII pour affronter les prochaines étapes de son développement. L'exercice 2019/2020 doit nous permettre de bâtir les fondations de cette transformation.