SII : Résultats de l'exercice 2018/2019

Eric MATTEUCCI, Président du Directoire, commente : « Le groupe SII a réalisé de bonnes performances aussi bien en France qu'à l'international. L'exercice 2018/2019 a été marqué par une croissance organique dépassant les 13% accompagnée d'une amélioration de la marge opérationnelle. Cette réussite est le fruit de l'engagement des équipes depuis maintenant 40 ans. Cette année est en effet l'occasion de célébrer la création de SII ainsi que l'anniversaire de sa cotation en bourse réalisée en 1999. Dans la lignée de son historique de croissance, SII compte poursuivre son ascension. Une nouvelle organisation en ligne avec les ambitions futures a été mise en place en début d'année, et sera pleinement opérationnelle dès le mois de septembre. Ainsi structuré, et fort de ses solides fondamentaux, le groupe SII ambitionne pour l'exercice à venir une croissance organique de même ampleur pour son chiffre d'affaires et pour son résultat opérationnel, située entre 7% et 11%. »

C O M M U N I Q U É F I N A N C I E R

Une nouvelle organisation de croissance en ligne avec les ambitions de développement

Afin de poursuivre et d'amplifier le développement du groupe, une nouvelle organisation a été mise en place en début d'année. Cette organisation permettra de développer davantage de synergies et de favoriser une meilleure coordination des équipes sur les projets transverses, ce qui sera vecteur d'efficience commerciale et d'optimisation de création de valeur pour les clients du groupe.

Cette nouvelle organisation, pleinement opérationnelle dès le mois de septembre, se concrétise par la création d'un Comité exécutif resserré, composé des membres du Directoire et des représentants de directions opérationnelles remaniées ou nouvellement créées : Direction des régions (périmètre France), Direction internationale et Direction du développement. Cette nouvelle organisation fournit aux entités du groupe des supports et moyens complémentaires pour continuer à délivrer un haut niveau de performance commerciale et opérationnelle en capitalisant sur l'ensemble des savoir-faire du groupe.

Perspectives : poursuite de la dynamique de croissance rentable

Au regard de la dynamique du secteur et des prévisions 2019 favorables publiées par les représentants du secteur numérique, le groupe SII est confiant sur sa dynamique de croissance. Dans ce contexte, et fort de la nouvelle organisation mise en place, le groupe SII ambitionne pour l'exercice à venir une croissance organique de même ampleur pour son chiffre d'affaires et pour son résultat opérationnel, située entre 7% et 11% (chiffre d'affaires compris entre 675 et 700 M€).

***

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires 1er trimestre de l'exercice 2019/2020, le mardi 13 août 2019 après bourse

-

Contacts :

SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22

Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57

-

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com

Compartiment B d'Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65