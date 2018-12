SII : Résultats du premier semestre de l'exercice 2018/2019 - Confirmation des objectifs

Paris, le 11 décembre 2018

Résultats du premier semestre de l'exercice 2018/2019

Croissance du chiffre d'affaires : +14,1%

Croissance du résultat opérationnel : +19,7%

Confirmation des objectifs

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce ses résultats semestriels 2018/2019, arrêtés par le Directoire le 05 décembre 2018 et en cours d'audit.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le groupe SII a réalisé de belles performances commerciales et financières au cours de ce semestre. Le dynamisme et l'engagement des équipes a permis de générer une croissance sur la totalité des secteurs et sur la grande majorité des zones géographiques. Le résultat opérationnel affiche également une forte progression à +19,7%. Ces tendances permettent de confirmer les objectifs annoncés pour l'exercice : chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 M€ et hausse de la marge opérationnelle. »

En M€

clos au 30 septembre 2018 S1

2017/2018 S1

2018/2019 Variation Chiffre d'affaires 259,20 295,65 +14,1% Résultat opérationnel d'activité 17,44 21,05 +20,7% Marge opérationnelle d'activité (% CA) 6,7% 7,1% +0,4pt Résultat opérationnel 17,00 20,35 +19,7% Marge opérationnelle (% CA) 6,6% 6,9% +0,3pt Résultat net consolidé 10,87 13,65 +25,6% Résultat net part du groupe 10,89 13,62 +25,1% Effectif moyen 6 918 7 662 +744 Effectif fin de période 7 127 7 802 +675

1er semestre 2018/2019 : forte dynamique des marchés historiques et des marchés de diversification

Le groupe SII enregistre un nouveau semestre de croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 14,1% par rapport au même semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 295,65 M€.

En France, le chiffre d'affaires atteint 157,98 M€ sur le semestre, en progression de 9,1%. Cette performance est portée par la quasi-totalité des secteurs et par l'impact d'un jour ouvré supplémentaire. Le groupe SII s'appuie également sur une politique de recrutement active qui a permis l'arrivée de 606 nouveaux collaborateurs au cours du semestre. L'effectif progresse ainsi de +7,5% par rapport au premier semestre 2017/2018. Le turn-over France (21,8%) demeure constant par rapport aux exercices précédents.

A l'international, le chiffre d'affaires bondit de 20,3% pour atteindre 137,67 M€ sur le semestre. Les activités hors France représentent 53% du chiffre d'affaires global de SII, contre 44% au premier semestre 2017/2018. La Pologne réalise, de nouveau, une croissance supérieure à 30%. Dans cette zone, la demande est forte à la fois sur l'offre technique et sur l'offre offshore qui est en développement croissant. L'Allemagne et l'Espagne connaissent des activités dynamiques en croissance de 7%.

Sur ce semestre, tous les secteurs connaissent une forte croissance. Le secteur Aéronautique et Défense, qui contribue à hauteur de 22,3% au chiffre d'affaires, affiche une progression de 13,7% de son activité. Le secteur BAM (Banque-Assurances-Mutuelles), porté par les évolutions du secteur, est en croissance de plus de 28% et représente 20,3% du chiffre d'affaires. Les secteurs Energie et Télécoms réalisent une croissance respective de 12,6% et 8,3%. Les autres secteurs (Services, Industries, Automobile, Transports, Retail et Santé) connaissent également une forte dynamique (+10,0%).

Amélioration de la rentabilité

La profitabilité du groupe SII s'accroit avec un résultat opérationnel en augmentation de 19,7% à 20,35M€ sur le semestre. Cette performance est portée par la forte amélioration de la rentabilité à l'international. La marge opérationnelle progresse de 2,0 points et atteint 8,6%, et ce malgré de nouvelles provisions de créances en Espagne. En France, la marge opérationnelle connait une légère baisse (- 0,9 points) sous l'effet de l'augmentation des charges de structure déployées pour préparer et accompagner la croissance future. Le TACE moyen France s'établit à 91,6% sur le semestre en augmentation de 0,3 point par rapport à l'exercice 2017/2018. A l'échelle du Groupe, le TACE atteint 92,0%.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s'établit à 13,65 M€ en hausse de 25,6%.

Au 30 septembre 2018, la trésorerie nette s'établit à 8,85 M€ (7,32 M€ à fin mars 2018). Ce semestre est marqué par la progression de la capacité d'autofinancement (23,6 M€ sur le semestre, versus 17,9 M€ sur le 1er semestre de l'exercice précédent), en lien avec la croissance de l'activité. Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 152,7 M€ (142,0 M€ à fin mars 2018).

Perspectives 2018/2019

Dans un contexte de forte expansion à l'international, le groupe SII annonce l'ouverture prochaine d'une nouvelle filiale en Europe complétant l'offre proposée par les 18 pays SII déjà présents dans le monde.

SII Suède offrira ainsi un accès à la zone scandinave pour le groupe SII tout en bénéficiant du savoir-faire et des compétences de SII Pologne qui pilotera le projet.

Compte tenu de la performance du 1er semestre, SII confirme ses objectifs pour l'exercice 2018/2019 :

Chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 M€, soit une croissance organique comprise entre 11,5% et 14,0%,

Hausse de la marge opérationnelle.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/2019, le mardi 12 février 2019 après bourse

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S'appuyant sur des équipes d'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l'activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la réactivité et la souplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 560,9 M€ au titre de l'exercice 2017/2018, clos au 31 mars, en croissance de 27,8 % (dont 15,6% en organique) et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.



: Taux d'activité congés exclus (facturé / facturable, congés exclus)

