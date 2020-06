SII : SII : Comptes annuels 2019/2020

Paris, le 9 juin 2020 – 18 heures

Comptes annuels 2019/2020 :

Chiffre d’affaires : + 7,1%

Résultat opérationnel : 44,2 M€

SII, bien armé pour le rebond post crise sanitaire

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats annuels 2019/2020, arrêtés par le Directoire le 09 juin 2020 et en cours d’audit.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Malgré une fin d’exercice perturbée par la crise du Covid-19, le groupe SII réalise un exercice 2019/2020 en croissance de 7,1%, supérieure à son marché de référence. Depuis le début de son déploiement courant septembre, et davantage encore dans ce contexte de crise, la nouvelle organisation managériale mise en place a été un véritable atout pour la coordination des équipes et la poursuite du développement des synergies. Acteur majeur des métiers de l’ingénieur, le groupe SII évolue dans un secteur qui a montré sa résilience et son rôle essentiel pour la poursuite des activités au sein de nombreux secteurs économiques. Je suis confiant sur notre capacité de rebond. Merci à nos clients pour leur confiance et à tous nos collaborateurs pour leur réactivité et leur adaptabilité dans cet environnement complexe. »

En M€

clos au 31 mars 2020

(en cours d’audit) 2018/2019 2019/2020 Variation Chiffre d’affaires 631,38 676,331 +7,1% Résultat opérationnel d’activité 48,10 44,16 -8,2% Marge opérationnelle d’activité (% CA) 7,62% 6,53% -1,09pt Résultat opérationnel 46,40 42,88 -7,6% Marge opérationnelle (% CA) 7,35% 6,34% -1,01pt Résultat net consolidé 30,60 26,41 -13,7% Résultat net part du groupe 30,69 26,62 -13,3% Effectif moyen 7 921 8 356 + 435 Effectif fin de période 8 213 8 601 + 388

Une croissance portée par la poursuite du développement à l’international

Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 mars 2020 s’établit à 676,3 M€, en croissance de 7,1% par rapport à fin mars 2019. La croissance organique ressort à 7,3%, supérieure au marché de référence.

L’exercice 2019/2020 se termine avec une répartition du chiffre d’affaires équilibrée entre la France et l’international, respectivement à hauteur de 51% et 49% du chiffre d’affaires.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 347,54 M€, en progression de 1,7% par rapport à l’exercice précédent, la fin d’exercice ayant été impactée par la crise sanitaire après neuf mois de croissance solide (+4,3% sur les neuf premiers mois). La croissance de l’exercice est notamment portée par les secteurs de l’Aéronautique-Spatial-Défense, des Banques-Assurances-Mutuelles et de l’Energie qui représentent, à eux trois, les secteurs les plus dynamiques de l’hexagone. En France, grâce à ses 22 implantations de proximité et ses 4 207 collaborateurs (+6,0% par rapport à 2018/2019), le groupe SII se situe au plus près de chacun de ses clients. Il s’appuie sur une organisation renforcée, lancée en septembre dernier, qui combine la décentralisation via l’agence de proximité et les supports et moyens complémentaires centralisés au niveau groupe.

Cette nouvelle organisation sert également le réseau des 88 implantations situées à l’international et permet de saisir des opportunités au niveau local tout en développant plus de synergies entre les différents pays. A fin mars 2020, l’international a généré un chiffre d’affaires de 328,80 M€ sur l’exercice, en progression de +13,6% (+14,0% en organique).

A fin d’exercice, le groupe SII totalise 8 601 collaborateurs, contre 8 213 en fin d’exercice précédent.

Bonne résistance des résultats consolidés soutenus par la poursuite de l’amélioration des marges à l’international

A fin mars 2020, le groupe SII délivre un résultat opérationnel d’activité de 44,16 M€. La marge opérationnelle d’activité s’établit à 6,53%, en repli dans ce contexte particulier. La crise sanitaire a en effet impacté le TACE2 moyen groupe qui ressort à 88,4% en fin d’exercice, contre 90,7% en 2018/2019. La situation est très différenciée selon les zones géographiques : la marge opérationnelle à l’international est en croissance de 0,7 points, à 8,1%.

En France, le résultat opérationnel s’établit à 16,1 M€, soit une marge opérationnelle de 4,6% (7,3% à fin mars 2019). Sur l’exercice, et malgré un jour ouvré supplémentaire, la marge est impactée par la dégradation du TACE liée à la crise sanitaire en fin d’exercice mais aussi par les investissements de structure engagés sur l’exercice pour mettre en place la nouvelle organisation, qui est un atout complémentaire dans la gestion de la crise et dans la préparation de la sortie de crise.

A l’international, le résultat opérationnel ressort à 26,8 M€, en progression de 24,8%. Cette performance s’appuie principalement sur la forte activité en Pologne qui continue de délivrer une croissance rentable solide année après année. Par ailleurs, le groupe SII a poursuivi ses travaux visant à améliorer de façon continue la rentabilité de ses autres implantations. Les performances des filiales au Chili et aux Pays-Bas s’améliorent. En Espagne, malgré une nouvelle provision sur créances à hauteur de 0,9 M€, la situation se stabilise. En Allemagne, la situation historique combinée à la crise sanitaire a induit une dégradation forte de la marge opérationnelle. Le groupe SII poursuit ses travaux visant à améliorer la rentabilité sur cette zone notamment.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 26,41 M€, soit une marge nette de 3,90%.

A fin mars 2020, le groupe continue à bénéficier d’une structure financière solide. Sa trésorerie nette (hors IFRS 16) s’établit à 55,3 M€ (32,8 M€ à fin d’exercice précédent) et ses capitaux propres à 172,8 M€ (162,0 M€ sur l’exercice précédent). Cette structure de bilan lui donne les moyens financiers d’accompagner la sortie de crise.

Proposition de dividende de 0,10 € par action

Dans ce contexte de crise sanitaire, le groupe SII proposera lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 17 septembre 2020, le versement d’un dividende d’un montant de 0,10 € par action.

Perspectives : doté de solides atouts et leviers de rebond, SII est prêt pour la reprise

Le groupe SII dispose de nombreux atouts et leviers de rebond permettant de reprendre sa dynamique de croissance à la sortie de cette période. Historiquement, suite aux différentes crises, le groupe a su s’adapter et se réinventer. Aujourd’hui, le groupe SII dispose d’un mix « Build » et « Run » équilibré. Cette offre lui a permis de répondre aux demandes des clients sur leurs activités critiques pendant la crise, et lui permettra de les accompagner dans la sortie de crise, notamment sur des projets innovants pour répondre à des besoins nés de l’expérience même de la crise sanitaire, par exemple en matière de cybersécurité, de robustesse des réseaux ou encore de digitalisation. Face à l’émergence de nouvelles problématiques, le groupe SII renforce de façon continue les compétences de ses Fungénieurs pour accompagner au mieux ses clients.

A ce jour, les tendances d’impact et de reprise d’activités sont variables selon la nature des projets, les secteurs d’activités et les zones géographiques. Dans ce contexte, les projections pour l’ensemble de l’exercice sont difficiles à appréhender. Aussi, le groupe SII donnera des objectifs à horizon trimestriel uniquement.

Le premier trimestre 2020/2021, incluant une période de confinement et le début du déconfinement, devrait faire ressortir une baisse de chiffre d’affaires comprise entre -8% et -10% (impact de change inclus) par rapport à l’exercice précédent, avec une hausse mesurée du chiffre d’affaires entre 0% et 5% à l’international (vs -5% à -10% annoncé le 12 mai dernier) et une baisse d’activité comprise entre -15% et -20% en France (vs -20% à -25% annoncé précédemment).

Annexe au communiqué de presse :

Application de la norme IFRS16

Pour rappel, tous les contrats de location (contrats de location simple et de location financement) doivent être comptabilisés de la même manière. Un actif est comptabilisé au titre du droit d’utilisation de l’élément loué ainsi qu’une dette locative actualisée des loyers futurs au passif. La norme IFRS16 est un traitement comptable neutre pour la trésorerie de la société.

Les principaux impacts de la première application de cette norme sur les comptes annuels du groupe SII sont les suivants :

Dans son bilan au 31 mars 2020, le groupe a reconnu un impact de 56,0 M€ sur les actifs non courants et, en contrepartie, un impact de 57,3 M€ sur les dettes financières ;

Au compte de résultat à fin mars, le groupe a reconnu un impact non significatif sur le résultat opérationnel et un impact de - 0,9 M€ sur le résultat net ;

Pas d’impact sur la trésorerie disponible.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires 1er trimestre de l’exercice 2020/2021, le mardi 11 août 2020 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - ( : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - ( : 01.53.48.80.57

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 676,3 M€ au titre de l’exercice 2019/2020, clos au 31 mars, en croissance de 7,1 % et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.









1 Suite à la finalisation des travaux de clôture, le chiffre d’affaires définitif s’établit à 676,33 M€, contre 675,14 M€ annoncés lors de la publication du chiffre d’affaires annuel 2019/2020 le 12 mai dernier.







2 Taux d’activité congés exclus (facturé / facturable, congés exclus)







