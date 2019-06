SII : améliore sa rentabilité opérationnelle annuelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur l’exercice 2018/2019, clos fin mars, SII a généré un résultat net, part du groupe, en progression de 18,9% à 30,69 millions d’euros, et un résultat opérationnel en hausse de 22,1% à 46,40 millions d’euros. La marge opérationnelle a augmenté de 0,58 point à 7,35%. Le chiffre d’affaires du spécialiste des métiers de l’ingénieur s’est établit à 631,4 millions d’euros, en croissance de 12,6%. La croissance organique est ressortie à 13,1%.Au 31 mars 2019, le groupe SII totalise 8 213 collaborateurs, contre 7 552 en fin d'exercice précédent. La part des effectifs en France s'accélère également totalisant près de 4 000 salariés, soit une augmentation de 8,5% par rapport à l'exercice précédent.Conformément à sa politique de distribution de dividendes, SII proposera lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 19 septembre 2019, le versement d'un dividende d'un montant de 0,20 euro par action.SII ambitionne pour l'exercice à venir une croissance organique de même ampleur pour son chiffre d'affaires et pour son résultat opérationnel, située entre 7% et 11%, soit un chiffre d'affaires compris entre 675 et 700 millions d'euros.Cette publication s'est accompagnée de l'annonce d'une nouvelle organisation. Elle se concrétise par la création d'un Comité exécutif resserré, composé des membres du Directoire et des représentants de directions opérationnelles remaniées ou nouvellement créées : Direction des régions (périmètre France), Direction internationale et Direction du développement. La nouvelle organisation sera pleinement opérationnelle dès le mois de septembre.