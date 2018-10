SII : avec Amandine, Consultante RH et Communication chez SII Rhône-Alpes

Peux tu te présenter en quelques ligne ?

J'ai connu le Groupe SII en 2008 lors d'un stage de 3 mois au côté d'Emmanuelle, actuelle Responsable RH de SII Rhône-Alpes. Elle m'a rappelée en 2012 pour rejoindre l'équipe qu'elle constituait. Je fais partie de l'équipe SII Rhône-Alpes depuis. J'ai évolué d'un poste de Chargée de recrutement à celui de Consultante RH et Communication.

Convaincue de l'importance de la qualité de vie au travail, j'ai repris mes études pour compléter mes compétences et devenir Sophrologue (2 ans de formation, terminées en 2018). J'ai validé également un Master 2 de Psychologie du travail et des organisations par une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), ce mois-ci. Ces formations me permettent d'accompagner l'entreprise de la dimension individuelle du salarié à la définition d'une stratégie plus globale au niveau de son organisation sur le bien-être au travail.

Pour toi c'est quoi la QVT ? Et comment cela se concrétise chez SII ?

Pour moi la qualité de vie au travail naît du lien entre santé et performance au sein de l'entreprise. En effet, avec l'avancée des sciences depuis plusieurs années, nous comprenons pourquoi en étant bien dans sa tête, dans son corps, dans son équilibre vie professionnelle/personnelle, une personne est plus concentrée, motivée, investie dans son travail. Concrètement sur le terrain, la qualité de vie passe par : une ambiance de travail et un environnement agréable, une communication apaisée, des objectifs et une culture d'entreprise partagés. Depuis le début de l'année 2018, nous avons proposé :

- des cours de sophrologie hebdomadaires,

- des ateliers 'repérer et mieux gérer le stress',

- des événements réguliers (afterworks, réunions d'agence, ateliers techniques...),

- des formations sur la 'communication et assertivité' et la 'gestion de projet ',

- une association sportive pour partager des valeurs qui nous sont chères,

- un processus d'intégration favorisant la proximité et la convivialité...

Sous l'impulsion de François, notre directeur d'agence, nous sommes toujours en train de nous questionner, de proposer des nouvelles choses. C'est un défi de tous les jours.

Qu'est ce qui fait que ce sujet est si important pour toi ?

Ce sujet est important pour moi pour 2 raisons :

- J'adore travailler en équipe, dans une ambiance agréable. C'est donc naturellement et avec conviction que j'aime fédérer, proposer, animer, créer afin que tout le monde ait au moins une bonne raison de venir travailler avec le sourire. Je suis consciente que chacun aborde le travail différemment, c'est la proximité avec les équipes qui va me permettre de mieux cerner leurs attentes pour y répondre.

- Le fil conducteur de mon parcours c'est l'accompagnement des personnes quelles qu'elles soient (manager, consultant, DA). J'aime donner du sens à ce que chacun fait ou vit. Par mes actions, j'essaie de favoriser cette prise de conscience : donner du sens à son travail dans l'entreprise passe par le fait que chaque salarié apporte sa contribution à l'édifice et participe à son épanouissement personnel.

Quels sont les prochains challenges QVT pour SII Rhone Alpes / prochains challenges ou projets RH ?

En lien également avec notre palmarès GPTW, François nous challenge sur un ensemble d'actions Qualité de vie au travail. C'est une thématique qui fait partie intégrante de nos objectifs de développement et qui n'est possible qu'avec la mobilisation de l'ensemble de l'équipe structure et de la direction. C'est avec plaisir que j'ai la possibilité d'être force de proposition et de mettre en action nos idées. Notre défi pour les mois à venir : finir de s'installer dans nos nouveaux locaux, finaliser un tournoi de Soccer 5 réunissant nos salariés et clients, organiser un family day où nos consultants pourront montrer à quoi ressemble leur quotidien à leurs proches, continuer à être là pour nos consultants avec la même qualité de service, et partager notre réussite, pour les 10 ans de notre agence régionale, avec nos salariés, conjoints et clients autour d'un bel événement en 2019.