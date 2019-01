SII : avec Faadel, ingénieur développeur SII IDF et membre de la Champion's Academy by SII

Je suis arrivé chez SII au mois d'octobre 2018 en tant que développeur système embarqué. J'ai étudié à l'école d'ingénieur ESIEE Paris. J'ai fait mon stage de 2ème année cycle ingénieur dans une startup en tant que développeur et mon stage de fin d'étude dans un bureau R&D. Côté sport, j'ai été champion de France Espoir de Karaté en 2016, vice-champion de France senior de karaté en 2017 et médaillé de bronze au championnat du monde universitaire 2018.

Je m'entraîne au Pôle Olympique de karaté quotidiennement alors je viens plus tôt au bureau pour travailler et atteindre mes objectifs journaliers. Depuis mes 11 ans je pratique le karaté et j'ai toujours eu l'habitude de concilier devoirs, études et sport. Il faut juste être un peu organisé et bien dormir la nuit :)

La pratique d'un sport de haut niveau me donne l'envie de me surpasser chaque jour, d'être concentré et régulier dans mon investissement professionnel. Et lorsqu'on me donne une mission complexe, j'ai envie de relever le défi et de finir mon travail en temps et en heure (ou en avance).

Mes prochains challenges sportifs :

- Compétitions internationales pour la qualification aux JO : Open de Paris (25 au 27 janvier), Open de Dubaï (15 au 17 février), Open de Rabat (19 au 21 avril).

- Compétitions nationales : Championnat de France

