SII : avec Michael, Responsable de l’offre de cybersécurité de SII Ile de France et membre du jury Handitech Trophy 2018

Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Après une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie à l'université Paris XII, étant particulièrement intéressé par le développement temps réel, j'ai basculé des tubes à essai de laboratoire dans le domaine IT et obtenu mon diplôme d'ingénieur logiciel.

J'ai travaillé quelques années en tant que consultant dans le développement de radio militaire, où j'ai acquis toutes les bonnes pratiques du développement sécurisé, expérimenté l'eXtrem Programming et managé des équipes pluridisciplinaires pour améliorer leur réactivité et leur flexibilité.

Après cette expérience, il n'y avait qu'un pas à franchir pour travailler dans le domaine de la cybersécurité. Chez Thales, en tant que program manager, j'ai pu piloter et manager l'innovation sur des sujets très variés (aussi bien au niveau système qu'au niveau produit cyber) faisant intervenir quasiment tous les métiers de la cybersécurité. De plus, j'ai été, chez Thales, un des premiers à adopter les pratiques Agile, que j'ai déployé au quotidien avec mes équipes.

Actuellement, chez SII Ile-de-France je dirige en binôme le développement de la practice cybersécurité.

Sur quel projet/sujet travailles-tu actuellement ?

J'ai rejoint SII pour créer et structurer la practice cybersécurité. La première étape a consisté à identifier les compétences disponibles et à élaborer un plan de formation pour les consultants ; nous accompagnons jusqu'aux certifications cyber. La practice est une communauté réunissant des cyber passionnés avec ses outils de communications et ses propres événements.

En parallèle, nous avons identifié nos premières offres de services et préparons le plan communication aussi bien vers l'interne SII que vers nos clients. Afin de nous donner encore plus de poids et nous permettre d'avancer très rapidement, des partenariats stratégiques ont été montés.

Evidemment plus nous serons nombreux, plus la communauté sera dynamique donc n'hésitez pas à nous rejoindre, quel que soit votre niveau en cyber :-)

Tu as été choisi pour être membre du jury Handitech Trophy, quel a été ton rôle exactement ?

Job in Live, organisateur du Handitech Trophy, a réuni en 2 sessions les membres du jury chez BPI. La première session a consisté à présélectionner un maximum de 8 projets sur 32, en fonction d'un questionnaire et d'un cahier des charges. J'ai travaillé en binôme avec une personne ayant une très bonne connaissance des projets existants qui favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les échanges ont été très riches nous nous sommes bien complétés, tellement riches que nous avons été les derniers à finir lors de la première session :-)

Le jury a eu lieu le 8 octobre dernier, comment cela s'est-il passé ?

Lors de la 2ème session, sur la base d'un questionnaire plus affiné et d'un jury composé de 4 personnes, nous avons sélectionné 2 projets sur 7. Les projets étudiés n'étant pas ceux de la première session, mais ceux sélectionnés par d'autres jurys, les échanges ont été également très riches. Venant tous d'entreprises différentes et de métiers différents (commerce, finance, industrie), les points de vue étaient particulièrement intéressants, chacun apportant sa touche et le consensus a été aisé à trouver sur chaque projet étudié.

Une anecdote supplémentaire ?

BPI nous a mis à disposition des locaux au cœur de Paris. Nous avons pu profiter, tout en travaillant, de 2 magnifiques couchés de soleil sur les monuments de Paris (Sacré Cœur, Tour Eiffel, etc.).