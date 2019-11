SII : confirmation des objectifs 2019/2020

12/11/2019 | 18:29

Annoncé ce mardi soir, le chiffre d'affaires du groupe SII s'affiche à 325,91 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2019/2020, en hausse de +10,2% en données publiées.



En organique, la croissance s'établit à +10,4%.



L'activité du 2e trimestre est en progression de +10,3% par rapport au 2e trimestre de l'exercice précédent, avec 83,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en France (+7,3% par rapport à 2018/2019) et 79,6 millions de chiffre d'affaires à l'International (+13,7% par rapport à 2018/2019).



'Compte tenu de la croissance enregistrée au cours du premier semestre, le groupe SII confirme son objectif de chiffre d'affaires compris entre 675 et 700 ME pour l'exercice 2019/2020 (soit 7 à 11% de croissance), accompagné d'une progression de son résultat opérationnel au même rythme', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



