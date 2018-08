SII : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe SII a réalisé un chiffre d’affaires de 147,61 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018/2018 (clos fin juin). Il en ressort une croissance de 13,9% à données publiées et de 14,3% en organique.En France, le spécialiste des métiers de l’ingénieur a réalisé un chiffre d’affaires de 79,96 millions d’euros, en croissance de 8,7%.La progression du trimestre est portée par les secteurs historiques (Aéronautique et Défense), par ceux récemment renforcés par croissance externe (Banques, Assurances, Mutuelles) et par les secteurs de diversifications (Energie, Services, Transports, Automobile, Retail, Santé).Par ailleurs, la demande des clients à l'international s'est renforcée. Le chiffre d'affaires atteint 67,65 millions d'euros en progression de 20,8%. " Cette progression résulte des bonnes performances des principales filiales telles que la Pologne (+35,7% de croissance), l'Allemagne (+10,8%) et l'Espagne (+6,1%) qui représentent ensemble 87,6% du chiffre d'affaires à l'international du premier trimestre ", explique le communiqué.Compte tenu de ces éléments, le groupe a confirmé son objectif de chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 millions d'euros pour l'exercice 2018/2019, accompagné d'une hausse de sa marge opérationnelle.