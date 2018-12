11/12/2018 | 19:12

Le groupe SII annonce ce mardi avoir enregistré un chiffre d'affaires de 295,65 millions d'euros au premier semestre, clos au 30 septembre 2018, en croissance de 14,1% par rapport au même semestre de l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel du semestre augmente pour sa part de 19,7% à 20,35 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 6,9% (6,6% un an plus tôt).



Le résultat net part du groupe s'élève, enfin, à 13,62 millions d'euros, en hausse de 25,1% en un an.



'Compte tenu de la performance du 1er semestre, SII confirme ses objectifs pour l'exercice 2018/2019 : un chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 ME, soit une croissance organique comprise entre 11,5% et 14,0%, et une hausse de la marge opérationnelle', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.