SII : croissance de 13,9% du CA au premier trimestre

14/08/2018 | 18:44

Solide début d'exercice pour SII, qui a rapporté ce mardi après séance avoir dégagé un chiffre d'affaires de 147,61 millions d'euros au titre des 3 premiers mois de son exercice, soit une progression de 13,9% sur un an (+14,3% en organique).



Cette progression résulte 'd'une forte activité commerciale générée par les équipes du groupe SII mobilisées dans tous les secteurs', indique SII.



Confiante pour les prochains mois, l'entreprise a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 millions d'euros au titre de l'exercice 2018/2019, assorti d'une hausse de la marge opérationnelle.





