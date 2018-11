SII : croissance de 14,1% du CA au 1er semestre

14/11/2018 | 08:50

Le groupe SII affiche au titre du premier semestre de son exercice 2018-19 un chiffre d'affaires de 295,65 millions d'euros, en croissance de 14,1% avec une dynamique solide en France (+9,1%) comme à l'international (+20,3%).



L'activité du deuxième trimestre (juillet à septembre), qui a bénéficié d'une demande toujours aussi soutenue et d'un jour calendaire supplémentaire, s'inscrit en progression de 14,2% en comparaison annuelle pour atteindre 148,04 millions.



Compte tenu de la croissance enregistrée au cours du premier semestre, SII confirme son objectif de chiffre d'affaires compris entre 625 et 640 millions d'euros pour l'exercice 2018-19, accompagné d'une hausse de sa marge opérationnelle.



