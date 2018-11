SII : en 15e place du classement FW500

05/11/2018 | 15:38

Le groupe SII annonce s'être classé en 15e position du 'classement de la tech française', sur 500 startups, PME et grands groupes, réalisé tous les ans par FrenchWeb, l'un des médias de référence de la scène tech française.



Le FW500 - c'est le nom du classement - s'intéresse aux entreprises françaises, à leur potentiel, à leurs performances (taux de croissance annuel du chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices, effectifs...), afin d'aboutir à un classement des sociétés par rapport à leur dynamique de développement.



Les trois premières places de ce classement sont occupées par Vente-Privée, Cdiscount et Webedia.



