SII en hausse : résultats annuels en amélioration et nouvelle organisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SII (+0,92% à 21,90 euros) échappe à la baisse du marché parisien au lendemain d’un exercice 2018/2019 marqué par une amélioration de sa rentabilité. Sur la période, clos fin mars, le spécialiste des métiers de l’ingénieur a généré un résultat opérationnel en hausse de 22,1% à 46,40 millions d’euros. La marge opérationnelle a augmenté de 0,58 point à 7,35%.SII a bénéficié d'un effet de levier grâce à une forte croissance : le chiffre d'affaires a progressé de 12,6% à 631,4 millions d'euros. En organique, la hausse a même atteint 13,1%.Cette dynamique a été rendue possible par l'augmentation des effectifs, qui atteignaient 8 213 collaborateurs à fin mars contre 7 552, un an plus tôt.SII ambitionne pour l'exercice à venir une croissance organique de même ampleur pour son chiffre d'affaires et pour son résultat opérationnel, soit entre 7% et 11%. Les revenus sont attendus entre 675 et 700 millions d'euros. Le groupe fêtera cette année ses 20 ans en Bourse.Cette publication s'est accompagnée de l'annonce d'une nouvelle organisation destinée à amplifier le développement du groupe. Elle se concrétise par la création d'un Comité exécutif resserré, composé des membres du Directoire et des représentants de directions opérationnelles remaniées ou nouvellement créées : Direction des régions (périmètre France), Direction internationale et Direction du développement. La nouvelle organisation sera pleinement opérationnelle dès le mois de septembre." Cette organisation permettra de développer davantage de synergies et de favoriser une meilleure coordination des équipes sur les projets transverses, ce qui sera vecteur d'efficience commerciale et d'optimisation de création de valeur pour les clients du groupe ", a précisé SII.