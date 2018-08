SII : … avec Yohann, Développeur .Net et Leader technique chez SII Lille

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Suite à mon stage de fin d'études en « Technologie de l'Information et Internet » dans une agence Web lilloise, je suis devenu développeur.

Dix ans et trois expériences en développement .Net plus tard, j'arrive chez SII Lille pour intégrer une équipe en tant que Développeur .Net et Responsable technique.

Lors de ma précédente expérience, j'ai contribué à construire entièrement une solution e-commerce ambitieuse pour les acteurs du loisir. Après sept années passées dans cette structure, j'ai souhaité renouveler mon environnement de travail et faire connaissance avec le monde de l'ESN. Selon moi c'est une bonne perspective pour voir du pays, technologiquement parlant. J'ai ainsi fait la connaissance de SII et j'ai assez vite accroché avec les premières personnes que j'ai rencontrées, ainsi qu'avec l'ambiance générale conviviale et décontractée. En plus, j'endosse pour la première fois le rôle de leader technique. C'est motivant de pouvoir investir un nouveau domaine de compétences.

En dehors de mon métier j'adore ma guitare électrique, le cinéma, la musique. Je me suis « désintoxiqué » du jeu vidéo qui me prenait trop de temps parce que j'ai maintenant une petite famille qui constitue évidemment l'une de mes principales priorités.

Sur quel projet travaillez-vous actuellement ?



Nous constituons un nouveau centre de services pour intervenir sur les applications d'un acteur important de la téléphonie mobile. Un beau challenge en perspective !

Pour ce nouveau centre de services nous avons au programme de la maintenance corrective et évolutive des applications à destination d'une variété importante de métiers. Il s'agit de clients lourds WinForm et WPF basés sur un framework élaboré au fil du temps par les équipes de notre client.

L'un des aspects que je préfère dans mon métier est la conception des API, la modélisation objet. En ce qui me concerne, la découverte d'un nouveau framework est donc une phase intéressante.

L'objectif, pour notre nouvelle équipe, est d'appréhender la philosophie globale du framework, de prendre en main les concepts et les API exposées qui sont autant de réponses apportées à une variété de problèmes typiques. C'est amusant de faire des comparaisons avec d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres frameworks. Lors de mon expérience précédente j'ai beaucoup travaillé sur la constitution d'un framework propre à la solution e-commerce que nous construisions et, finalement, à répondre à des enjeux similaires malgré les différences évidentes sur le plan technologique.

Dans un premier temps nous allons prendre nos marques et nous familiariser avec le framework, le schéma des applications et tous les aspects techniques ainsi qu'avec les aspects métiers qui sont primordiaux.

Les équipes techniques du client, avec lesquelles nous collaborons étroitement, sont ouvertes aux propositions d'évolutions technologiques. Nous leur transmettons nos remarques et nos suggestions d'amélioration au fur et à mesure.

Pour notre client, la création d'un centre de services tel que celui que nous montons à Lille, vise à constituer des équipes stables, capables de supporter durablement la compétence nécessaire à leurs produits. Mais cela ne peut réellement s'accomplir que dans un climat de confiance. C'est donc là l'enjeu fondamental de ce démarrage : acquérir la confiance de notre client.

Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce projet ou sur votre poste ?

Il est évident qu'appréhender un nouveau framework demande une bonne capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. C'est d'autant plus vrai avec un framework conçu pour une solution spécifique, propriétaire. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du projet : découvrir quelles réponses ont été apportées et comment elles ont été conçues par l'équipe qui a construit le framework.

La collaboration au sein de l'équipe est très importante également. Nous visons une excellente satisfaction client et cela passe nécessairement par une bonne méthode collaborative, un bon partage des compétences. La découverte du framework est une expérience collective et ça la rend d'autant plus motivante.

Je suis depuis longtemps convaincu queest une qualité importante. Sur mon nouveau poste en particulier, où je découvre les implications du rôle de référent technique, la rigueur me semble être une nécessité pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : un haut niveau de qualité et une confiance renforcée chez notre client.