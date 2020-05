SII : le CA annuel en hausse de +6,9%

12/05/2020 | 18:30

Le groupe SII annonce ce soir, pour son exercice 2019/2020, un chiffre d'affaires en hausse de +6,9%, porté à 675,14 millions d'euros.



En organique, les revenus augmentent de +7,1%. Dans le détail, les revenus augmentent de +1,3% en France (346,34 millions) et de +14% à l'international (328,8 millions).



'Dans un environnement où la visibilité est très faible et où débute le déconfinement, le groupe SII n'est pas encore en mesure d'établir un objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/2021. L'activité du premier trimestre de l'exercice 2020/2021 sera particulièrement impactée en France avec une baisse attendue entre -20% et -25%. L'activité internationale sera également touchée mais dans une moindre mesure (entre -5% et -10% selon nos premières estimations)', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



