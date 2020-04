SII : le Covid-19 impactera les résultats de l'exercice en cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, constate une baisse globale de l’activité liée d’une part aux arrêts de travail particuliers (Garde d’enfant et affections à risque) et d’autre part à l’arrêt ou au report de certains projets chez de nombreux clients en raison du Covid-19. Au total le taux d’activité est en baisse de près de 20% au terme des trois premières semaines qui ont suivi la date dite de confinement.Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020, clos fin mars, attendu entre 685 et 695 millions d'euros, soit une croissance organique de 8,5% à 9,5%, devrait ressortir en bas de fourchette ou légèrement en deçà de cette fourchette, selon les meilleures estimations à date.Le spécialiste des métiers de l'ingénieur s'attend à un impact pour l'exercice clos le 31 mars 2020 sur sa marge opérationnelle et sa marge nette qui étaient attendues stables sur l'exercice. Le groupe SII actualisera ces éléments le 12 mai 2020 après clôture de bourse lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel.