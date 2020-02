SII : vise une progression du CA sur l'exercice de 8,5 à 10%

11/02/2020 | 18:20

SII annonce ce mardi, en marge de la publication de son chiffre d'affaires 9 mois, ambitionner des revenus globaux compris entre 685 et 695 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice, ce qui reflèterait une progression organique de 8,5 à 10%.



Le groupe table par ailleurs sur une hausse de son résultat opérationnel équivalente à la croissance du chiffre d'affaires.



Son chiffre d'affaires au terme des 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020 est ressorti à 499,46 millions d'euros, soit une croissance de 8,9% et de 9% en organique par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos. Les revenus en France ont grimpé de 4,3% à 258,43 millions d'euros, tandis que les ventes à l'international ont augmenté de 14,5% à 241,03 millions.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.