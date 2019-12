Une valeur raisonnable Valeur délaissée depuis son plus haut à 28.60 - à mon sens exagéré en juin 2018.Le business modèle et l'historique des résultats me font considérer ce titre comme une valeur de fond de portefeuille.à l'écart du bruit médiatique, tant mieux, elle est bien moins chère que d'autres valeurs du secteur comme Alten, Akka et autres.A 24 euros elle est proche pour moi de mon objectif de cours que j'ai fixé à 25 euros à 9 mois. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée