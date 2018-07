Prévisions Sika: bénéfice semestriel attendu à 312,5 millions de francs suisses 0 0 25/07/2018 | 15:19 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika publiera jeudi 26 juillet ses résultats au premier semestre 2018. Sept analystes ont pris part au consensus AWP. S1 2018E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2017A estimations chiffre d'affaires 3'413 3'380 - 3'436 2'995 7 Ebit 441,0 423,0 - 458,0 402,1 7 bénéfice net 312,5 294,0 - 325,0 285,7 5 FOCUS: les analystes tablent sur un bon trimestre, bien meilleur que le premier grâce à l'effet "Pâques". La croissance des revenus devrait être conduite par la région Amérique du Nord suivie par l'Asie/Pacifique. Les marges devraient par contre ne pas avoir suivi le même tempo, souffrant quelque peu des acquisitions et de la hausse des prix des matières premières. La solution trouvée dans le conflit avec Saint-Gobain et la famille du fondateur du groupe zougois devrait également entraîner des coûts uniques. OBJECTIFS: en 2018, Sika espère atteindre la barre des sept milliards de francs suisses de chiffre d'affaires et afficher une croissance de plus de 10%. Le bénéfice opérationnel (Ebit) et le bénéfice net devraient connaître une accélération quelque peu plus importante. Le nouveau patron Paul Schuler a confirmé mi-mai les objectifs pour la stratégie 2020. Celle-ci prévoit une hausse des ventes annuelles de 6 à 8% et une marge Ebit de 14 à 16%. Le chimiste du bâtiment veut définir de nouveaux objectifs financiers dès l'année prochaine, après avoir trouvé un accord avec le français Saint-Gobain sur sa participation dans la société zougoise. POUR MEMOIRE: le 11 mai, Sika, la famille du fondateur du groupe réunie autour de la holding Schenker Winkler (SWH) et Saint-Gobain ont mis fin au bras de fer autour du contrôle de l'entreprise. Ce conflit a duré presque trois ans et demi. L'accord conclu a permis de procéder à des changements au niveau des parts et des droits de vote détenus par les principaux actionnaires. Il existe maintenant une structure de gouvernance moderne. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont accepté l'introduction d'une action nominative unique. Ils ont également approuvé à près de 100% la suppression de la restriction à 5% de la transmissibilité des titres ainsi que de la clause d'opting out. COURS DE L'ACTION: l'action Sika s'est étoffée depuis le début de l'année de 7,8%, affichant une performance bien meilleure que le marché de référence SMI (-4,5%). Website: www.sika.com yl/ra/lk/rp