Un nouveau site mexicain pour Sika

Zurich (awp) - Sika étend ses capacités de production au Mexique. Le fabricant zougois de spécialités chimiques a ouvert à Querétaro, au nord-ouest de Mexico, une nouvelle usine spécialisée dans les colles destinées à l'industrie automobile. Le nouveau site, qui doit abriter la filiale mexicaine du sous-traitant automobile Faist Chemtec, acquis en début d'année, comprend également un centre logistique.

Sika dispose déjà à Querétaro d'une unité de production active dans les spécialités chimiques pour la construction, rappelle vendredi le groupe sis à Baar. Une proximité dont Sika espère dégager des avantages du fait de l'utilisation d'infrastructures communes aux deux sites et d'un même réseau logistique. Sika entend afficher au Mexique une croissance en ligne avec celle du marché local.

Le Mexique voit affluer de nombreux fournisseurs et assembleurs des grands constructeurs automobiles mondiaux. Cette année, le pays d'Amérique du Nord, qui figure au rang des principaux sites pour l'industrie automobile et occupe le 6e rang, produira pour la première fois plus de quatre millions de véhicules.

Le marché automobile mexicain a augmenté d'un quart au cours des quatre dernières années. Sika espère par ailleurs tirer profit des tendances actuelles en matière de construction automobile et de durabilité, lesquelles devraient stimuler la demande en matière d'adhésifs, de renforts et de systèmes acoustiques.

