Sika AG : En phase d'approche d'une résistance majeure 11/04/2019 | 11:45 achat En cours

Cours d'entrée : 144.7CHF | Objectif : 160CHF | Stop : 135CHF | Potentiel : 10.57% Le titre Sika AG arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 160 CHF. Graphique SIKA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 134.5 CHF.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 145.75 CHF. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 145.75 CHF, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.38 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER 2019 de 25.59 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIKA AG 16.45% 20 521 ECOLAB INC. 23.91% 52 650 GIVAUDAN 11.69% 23 413 EMS-CHEMIE HOLDING 26.66% 13 800 SYMRISE 28.25% 12 635 ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO.. 153.47% 11 857 CRODA INTERNATIONAL PLC 8.43% 8 770 INDORAMA VENTURES PCL --.--% 8 751 NITTO DENKO CORPORATION 14.26% 8 733 JOHNSON MATTHEY PLC 19.04% 8 447 CLARIANT LTD 18.19% 7 079

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (CHF) CA 2019 8 061 M EBIT 2019 1 142 M Résultat net 2019 811 M Dette 2019 3 297 M Rendement 2019 1,67% PER 2019 25,59 PER 2020 21,45 VE / CA 2019 2,96x VE / CA 2020 2,52x Capitalisation 20 572 M Prochain événement sur SIKA AG 11/04/19 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 156 CHF Ecart / Objectif Moyen 7,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul Schuler Chief Executive Officer Paul Johann Hälg Chairman-Supervisory Board Adrian Widmer Chief Financial Officer Frank Höfflin Chief Technology Officer Ulrich W. Suter Member-Supervisory Board