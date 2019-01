Zurich (awp) - Le chimiste de la construction et producteur de colles Sika va lever mardi prochain un coin de voile sur sa performance l'an dernier. Quatre analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

2018E (en mio CHF) consensus AWP 2017A chiffre d'affaires: 7'088 6'248

FOCUS: avec pas moins de cinq acquisitions, onze inaugurations de sites de production et une nouvelles représentation nationale, les analystes doutent que Sika soit parvenu l'an dernier à faillir à ses propres ambitions de croissance (voir objectifs). La multinationale zougoise aura par contre subi des vents contraires en matière de changes et de coûts d'approvisionnement.

OBJECTIFS: la direction articulait en octobre une croissance de ses ventes de plus de 10% sur un an, qui devrait permettre de franchir pour la première fois la barre des 7 milliards de francs suisses. Excédent d'exploitation et bénéfice net doivent avoir suivi une courbe au moins aussi ascendante.

Le mastodonte chimique avait ainsi quelque peu revu à la baisse ses ambitions en matière de rentabilité par rapport au début de l'année, sous l'effet de l'inflation des matières premières, des coûts liés à la dispute désormais tranchée avec Saint-Gobain ou encore de diverses dépenses jugées exceptionnelles.

POUR MÉMOIRE: sur les neuf premiers mois de l'année, Sika a affiché une croissance de 15% des revenus à 5,32 milliards de francs suisses. L'excédent d'exploitation (Ebit) n'a pris "que" 9% à 728,9 millions. La direction avait reconduit en octobre ses projections à l'horizon 2020, promettant un nouvelle feuille de route à moyen terme dans le courant de l'année 2019.

COURS DE L'ACTION: avec un recul de moins de 4% sur l'exercice écoulé, la porteur Sika a affiché une résistance supérieure à celle de son indice de référence. Le titre s'était de surcroît étoffé de plus de 60% en 2017.

