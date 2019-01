Sika AG : 2,5 milliards de francs pour racheter Parex

Le management de Sika a officialisé la nouvelle mardi 8 janvier, en se réjouissant de l'arrivée dans le périmètre de cette "excellente société qui dispose de marques reconnues et d'un historique remarquable". Il espère entre 80 et 100 millions de francs de synergies annuelles. Parex réalise actuellement 1,2 milliard de francs de ventes annuelles pour une marge d'Ebitda de 16%, via 74 usines implantées dans 23 pays. Cet apport permettra au Suisse de dépasser 8 milliards de francs de revenus annuels dans sa division chimie de la construction et adhésifs industriels. La seule branche mortier va doubler de taille. La transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action dès sa première année de finalisation.



Le financement sera assuré par un crédit-relais accordé par UBS et Citi. Plusieurs étapes sont encore nécessaires à la finalisation, notamment la consultation des instances représentatives du personnel. En tout état de cause, la signature finale devrait avoir lieu au second voire au troisième trimestre 2019.