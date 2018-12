Sika ouvre une usine au Guatemala 0 17/12/2018 | 07:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika a ouvert une nouvelle usine à Palin au Guatemala, renforçant sa présence en Amérique latine, a-t-il annoncé lundi. Le groupe zougois produira sur place des additifs pour béton, du mortier et des membranes liquides à base d'acrylique. Ces produits doivent aussi être exportés vers les pays voisins du Honduras et du Salvador, a précisé Sika dans un communiqué. Le montant de l'investissement dans la nouvelle usine n'a pas été détaillé. "Avec ce nouveau site, nous avons créé un hub stratégique dans la région, qui renforcera davantage notre activité en Amérique latine", a affirmé le responsable régional de Sika, Christoph Ganz. al/buc 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SIKA AG 07:28 Sika ouvre une usine au Guatemala AW

Données financières (CHF) CA 2018 7 113 M EBIT 2018 996 M Résultat net 2018 730 M Dette 2018 2 026 M Rendement 2018 1,71% PER 2018 24,84 PER 2019 21,31 VE / CA 2018 2,79x VE / CA 2019 2,56x Capitalisation 17 794 M Graphique SIKA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SIKA AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 155 CHF Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul Schuler Chief Executive Officer Paul Johann Hälg Chairman-Supervisory Board Adrian Widmer Chief Financial Officer Frank Höfflin Chief Technology Officer Ulrich W. Suter Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SIKA AG -2.71% 17 826 ECOLAB 15.12% 44 622 SYMRISE -6.81% 9 796 INDORAMA VENTURES PCL --.--% 9 284 CRODA INTERNATIONAL PLC 6.04% 7 772 JOHNSON MATTHEY PLC -11.61% 6 620