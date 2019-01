Sika : réduit sa prévision de résultat d'exploitation

08/01/2019 | 10:09

Sika, le chimiste suisse du bâtiment dont Saint-Gobain détient près de 11% du capital, a enregistré l'an dernier des ventes dynamiques conformes à ses attentes. Il vient d'annoncer une acquisition majeure, celle du français Parex, mais a aussi abaissé son anticipation de résultat d'exploitation pour 2018. Le titre perd plus de 3% ce matin à la Bourse de Zurich.



Le groupe a annoncé qu'en devises locales, son CA avait augmenté de 13,7% en 2018, pour atteindre 7,1 milliards de francs suisses, chiffre conforme aux prévisions qui constitue aussi un record. Toutes les zones géographiques ont participé à cette dynamique.



Cependant, la prévision de résultat d'exploitation pour 2018, précédemment attendue en progression 'à deux chiffres' par rapport à 2017 (896,3 millions de francs), est désormais chiffrée entre 940 et 960 millions. Soit une hausse plus faible qu'initialement anticipé. Les comptes sont attendus le 22 février.



Enfin, Sika anticipe, en 2019, une croissance conforme à son plan stratégique à horizon 2020, soit une progression de 6 à 8%, avec une amélioration plus marquée des profits. Selon la date de finalisation de l'acquisition de Parex, annoncée parallèlement, son CA devrait dépasser les huit milliards de francs cette année.





