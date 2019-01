Sika : va s'offrir le français Parex pour 2,2 milliards

08/01/2019 | 10:21

Parallèlement à l'annonce de ses ventes annuelles, le chimiste suisse du bâtiment Sika annonce ce matin un projet d'acquisition d'envergure visant le spécialiste français du mortier Parex, moyennant l'équivalent de 2,2 milliards d'euros en valeur d'entreprise.



Le groupe suisse a déposé une offre contraignante auprès du propriétaire actuel de Parex, le fonds d'investissement américaine CVC, et compte financer l'opération par endettement.



Le CA annuel de Parex dépasse le milliard d'euros (1,2 milliard de francs suisses) et sa marge d'EBITDA, qualifiée d''attractive' par Sika, est de 16%. La branche Mortier de Sika devrait de ce fait plus que doubler de taille et atteindre un CA de 2,3 milliards de francs.



Du côté financier, Sika estime les synergies annuelles entre 80 et 100 millions de francs suisses. Le prix d'acquisition, soit 11,3 fois l'EBITDA de la cible avant synergies et 8,5 fois après, devrait permettre à l'opération d'être relutive pour le bénéfice par action lors de la première année suivant le bouclage de l'opération, qui est attendu au 2e, sinon au 3e trimestre 2019.









