Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika publie jeudi 25 octobre ses résultats sur les neuf premiers mois de 2018. Sept analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

9 mois 2018E (en mio CHF) consensus AWP 9M 2017A chiffre d'affaires 5'314 4'628 Ebit 729 669 bénéfice net 527 477

FOCUS: à en croire les analystes, Sika devrait présenter comme à l'accoutumée une performance solide au troisième trimestre, portée par une forte demande aux Etats-Unis et dans les pays émergents. Les acquisitions devraient également avoir apporté leur pierre à l'édifice de la croissance.

Les experts se montrent plus circonspects en revanche en ce qui concerne la rentabilité. La montée des prix des matières premières et l'effet dilutif des acquisitions risque d'avoir quelque peu pesé sur les marges. A l'occasion de sa journée des investisseurs début octobre, le groupe zougois avait cependant insisté sur l'impact passager de ces effets.

OBJECTIFS: Sika vise pour l'année une croissance de 10% et espère franchir pour la première fois la barre des 7 milliards de recettes. L'Ebit et le bénéfice net devraient s'améliorer dans des proportions légèrement plus élevées. Toutefois, la direction du groupe n'avait pas exclu lors de sa journée des investisseurs un rabotage de l'objectif de marge.

POUR MÉMOIRE: début octobre, Sika avait confirmé ses objectifs stratégiques à l'horizon 2020. De nouvelles ambitions à moyen terme devraient être formulées dans le courant de 2019.

Une des principales thématiques abordées lors de la journée des investisseurs a été le renchérissement des matières premières, qui représente de plus en plus un frein à l'amélioration du résultat opérationnel. Afin de compenser cet effet, Sika entend rehausser ses prix de vente de 2%.

Sinon, les affaires courantes suivent leur bonhomme de chemin. Depuis la publication des résultats semestriels, le groupe a repris le suisse Polypag, ouvert de nouveaux sites à Dubaï et au Kazakhstan et étoffé ses capacités en Russie.

COURS DE L'ACTION: la nominative unifiée Sika s'est dépréciée de 9% depuis le début de l'année, alors que le marché dans son ensemble (SPI) s'est délesté de près de 7%.

www.sika.com

