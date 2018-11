Sika rachète un producteur de béton fibré aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Sika s'empare des affaires liées au béton fibré de Propex Holding LLC. L'opération concerne l'acquisition d'une usine de production aux Etats-Unis, la distribution dans trois zones géographiques et une marque forte, annonce mardi le chimiste zougois du bâtiment.

Les activités reprises complètent les solutions de bétonnage à haute valeur ajoutée de Sika, utilisées dans le bâtiment et les projets d'infrastructures complexes, précise le communiqué. La cible d'acquisition, basée dans le Tennessee, réalise un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de francs suisses.

Ce rachat permet de poursuivre l'expansion de Sika dans la fibre, après l'acquisition de la société australienne Radmix et de l'américaine FRC Industries, notamment. Il permet au groupe alémanique de mettre la main sur une marque bien établie, Fibermesh, et de renforcer son savoir-faire. L'usine reprise accroîtra sensiblement les capacités de production de fibres synthétiques et contribuera à pousser la croissance dans la région américaine.

"La reprise des activités mondiales de Propex et de la marque Fibermesh s'intègre parfaitement dans le portefeuille de Sika", se félicite le responsable de la zone américaine de la société zougoise, Christoph Ganz. "Fibermesh recèle un énorme potentiel de croissance pour nos solutions de constructions notamment en périphérie des grandes villes."

op/jh