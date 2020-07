Silver : L'argent se met sur son 21

Avec ses nombreuses qualités intrinsèques – conductivité, sensibilité à la lumière et action antibactérienne – l'argent a de nombreuses applications industrielles notamment dans les panneaux solaires, l'électronique et la médecine. Or, les plans de relance des différentes économies mondiales accordent une place très importante à la transition énergétique et à la santé, secteurs devenus stratégiques pour les gouvernements.

A cet égard, l'annonce d'un accord européen sur le plan de relance de 750 Mrds € devrait susciter un regain d’intérêts des investisseurs.

Outre le verdissement de l’économie, les faveurs du secteur technologique, friand de semi-conducteurs et in fine d'argent, pourrait encourager la hausse de l’once d’argent.

Pour ces raisons, la demande d'argent – qui présente en plus l’avantage d’être une valeur refuge au même titre que l'or – pourrait poursuivre son ascension au cours des mois à venir.

Franchissement d’un niveau important : la résistance des 20$ l’once