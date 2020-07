Silver : "Mon précieux"

Source : Statista – Pays producteurs d'argent en tonnes – 2018 en bleu ; 2019 en vert

L'argent a en effet subi une chute de 36% atteignant un plus bas en mars à 12,10 USD l'once, alors que l'or n'enregistrait qu'une baisse de 12% sur la même période. Mais le métal s'est très vite repris avec un rallye haussier de 59%, profitant de la réouverture des usines à travers le monde. Cela permet à l'argent adossé au dollar de s'apprécier de plus de 7% sur 2020.

Un métal corrélé négativement avec les rendements réels

Par ailleurs, comme avec l'or, on peut observer une corrélation négative avec les taux d'intérêts des Etats. C'est le cas par exemple du taux à 10 ans des Etats-Unis. Ainsi, plus les rendements obligataires tendent à diminuer, plus l'argent est attractif.

Source : Graphique Bloomberg

Coté au Toronto Stock Exchange, Endeavour Silver Corp semble être l'action qui a le plus profité du rallye haussier sur l'argent, s'appréciant de plus de 160% depuis son plus bas de mars et de près de 19% sur 2020.

Par conséquent, l'argent est porté par deux moteurs : la demande industrielle et technologique et la demande des investisseurs. Un breakout des 20 USD l'once serait positif et laisserait escompter une accélération haussière de 10% environ jusqu'à la prochaine résistance. N'oublions pas que l'argent est très loin de ces plus hauts historiques de 2011, a contrario de l'or, se situant à plus de 47 USD l'once.

