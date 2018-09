Simat : Activités du premier semestre 2018

La société SIMAT, implantée en Côte d'Ivoire est un opérateur spécialisé dans la manutention et le transit en zone portuaire. Cette PME africaine est cotée en bourse de PARIS depuis 2007. SIMAT bénéficie de l'actuelle accélération de la croissance économique enregistrée en Afrique de l'Ouest.

La SIMAT occupe quatre principaux pôles de métiers : le transit, la manutention, la consignation et l'usinage. La société intervient en qualité de commissionnaire en douane, dans le cadre d'opérations de chargement et de déchargement, lors de l'escale des navires au port ou encore pour conditionner les produits de ses clients, par exemple des fèves de cacao.

L'entreprise SIMAT a réalisé, entre le 01/01/2018 et le 30/06/2018, un chiffre d'affaires de 3.557.288.282 Fcfa, soit 5.417.800 euros.

L'entreprise souhaite ouvrir son capital et renforcer ses fonds propres pour deux raisons : réduire ses charges financières et aussi prendre position sur de nouveaux marchés à haute valeur ajoutée : le transport de ciment, le transport de containers et aussi le transport minier.

Contact : Laurent GUIBERT, Directeur-Associé de KAPITALIUM.

Tél : 06.18.86.40.52 - email : laurent.guibert@kapitalium.fr

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55122-communiquedepressesimatseptembre2018.pdf

