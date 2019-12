Résultats 3T Pour Sipef, le troisième trimestre s’est montré favorable en terme de volumes de production dans la plupart des plantations de palmiers à huile en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Le recul de la production d’huile de palme du groupe en comparaison à celle de l’an dernier sur la même période a été réduit de moitié; de -7,8% fin juin, il est passé à -3,8% à la fin des neuf premiers mois de l’année.



Sipef s'attend à de bons volumes pour le quatrième trimestre en général, ce qui devrait porter ses productions d'huile de palme à des niveaux semblables au record de l'année 2009 (pour peu que la récolte des fruits ne soit pas affectée par le phénomène climatique annoncé La Niña).



Dans la mesure où La Niña annoncée ne viendrait pas perturber les récoltes, Sipef vise des volumes de production d'huile de palme approchant ceux de 2009, et des volumes de caoutchouc et de thé plus élevés.



A l'heure actuelle, la production attendue de Sipef pour l’huile de palme est presque totalement vendue à des prix légèrement supérieurs à la moyenne des neuf premiers mois, et les volumes pour le caoutchouc et le thé sont placés à un niveau proche des 3.000 USD la tonne.



Tenant compte du chiffre d'affaires déjà réalisé, et nonobstant l’influence négative que pourrait produire La Niña sur les volumes attendus au quatrième trimestre, les prévisions de bénéfices devraient évoluer vers des résultats récurrents qui pourraient être en légère augmentation par rapport à ceux de 2009.